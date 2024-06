Divulgação Avião da empresa egípcia Sky Vision

O piloto de um avião morreu durante um voo da companha aérea egípcia Sky Vision Airlines , que saiu do Cairo, no Egito , com destino a Taif, na Arábia Saudita , no dia 12 de junho. Por causa da tragédia, o copiloto assumiu o controle da aeronave, informou os passageiros e fez um pouso de emergência na cidade saudita de Jeddah. As informações são do site Avherald.

Segundo a publicação, o piloto sofreu um mal súbito enquanto comandava o Airbus A320. As demais circunstâncias da morte do profissional não foram divulgadas.

Um dos diretores da Sky Vistion Airlines informou que o anúncio pelo sistema de som do avião foi feito para que os passageiros não entrassem em pânico.

Na mesma entrevista, o diretor informou que o comandante havia passado por testes físicos exigidos pela companhia no início de março, três meses antes de sua morte.

