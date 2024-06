Reprodução Aimee Betro está foragida

A norte-americana Aimee Betro, de 44 anos, está sendo procurada por uma força-tarefa internacional por ser acusada pela Inglaterra de trabalhar como uma assassina de aluguel. Segundo as autoridades inglesas, ela se disfarça com um hijab, o véu islâmico, para o assassinato.

A condenação de Aimee Betro aconteceu na semana passada, na Inglaterra. Em um dos casos, ela foi contratada por dois britânicos para cometer um assassinato. Mohammed Nazir e Mohammed Aslam, pai e filho respectivamente, queriam que ela matasse o dono de uma loja de roupas e os parentes por vingança.

A americana foi até Birmingham, na Inglaterra, para o assassinato, mas sua arma falhou no momento do tiro. No local, ela estava disfarçada com um hijab, segundo as autoridades.

Após a falha da arma, ela ainda voltou e deu três tiros em direção à casa do alvo. Ninguém ficou ferido. O caso aconteceu em 2019, mas ela só foi condenada na semana recentemente, segundo o The New York Post.

Foragida

Aimee está foragida. Ela retornou aos EUA depois do assassinato que deu errado e as autoridades ainda buscam por ela.

O Pai e filho foram condenados por conspiração para cometer homicídio devido à participação deles na tentativa de assassinato. A pena será anunciada em 9 de agosto.



Betro já chegou a ser contatada por um dos amigos e disse estar sendo alvo de "desinformação". O homem afirma que se "a polícia realmente quisesse pegá-la, eles já a teriam pegado", por ela usar o telefone com frequência, segundo o Daily Mail.







Quem é Aimee Betro?





Aimee nasceu na cidade de Stevens Point, em Wisconsin, EUA. Ela é filha de Jeanne Johnson, uma ex-despachante de uma empresa de transporte rodoviário, e Stephen Betro, que está preso em Wisconsin por crime relacionado a drogas, segundo o The Mirror.

A mulher é formada em design gráfico pela Milwaukee Area Technical College e já trabalhou na área.



Antes da tentativa de assassinato, Betro foi vista "turistando". Ela postou fotos nas redes sociais e visitando pontos turísticos e participando de raves por toda a Grã-Bretanha, conforme relatado pelo The Telegraph.



