Reprodução Médico fez publicação sobre viagem dois dias antes do acidente

A polícia da Namíbia está investigando o acidente que resultou na morte de oito pessoas na terça-feira (18), incluindo a brasileira Natale Gontijo. Seu marido, o médico potiguar Charles Sá, foi o único sobrevivente. Segundo informações locais, o casal brasileiro tentou ultrapassar um veículo e colidiu frontalmente com outro carro que vinha na direção oposta.

A inspetora Maureen Mbeha, do policiamento comunitário, informou ao jornal The Namibian que as investigações estão em andamento. Ela detalhou que o casal brasileiro estava tentando ultrapassar um veículo quando colidiu com um sedan preto que transportava sete pessoas, resultando na morte de todos os ocupantes do carro.

Charles Sá e Natale Gontijo estavam na Namíbia para realizar um safari expedicionário. Nas redes sociais, Charles havia compartilhado fotos e expressado sua felicidade por realizar esse sonho antigo ao lado da companheira. O casal planejava percorrer três países africanos.

O Itamaraty confirmou que está acompanhando o caso e que a Embaixada do Brasil em Otjiwarongo enviou um funcionário para prestar assistência consular às autoridades locais e aos familiares dos brasileiros envolvidos no acidente.

A Clínica Performa, da qual o casal era proprietário, lamentou profundamente a morte de Natale Gontijo, descrevendo-a como uma profissional exemplar dedicada à medicina e ao bem-estar de seus pacientes.

