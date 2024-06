Facebook Imagens do resgate

No último fim de semana, uma mulher que fazia trilha na região das montanhas Sierra Nevada, na Califórnia, foi resgatada com segurança depois de ficar paralisada devido a uma picada que a deixou incapaz de continuar sua descida.

De acordo com os oficiais de Resgate e Busca do Condado de Inyo, a mulher optou por seguir a trilha Taboose Pass, afastando-se do John Muir Trail devido à quantidade excessiva de neve. Enquanto buscava água em um riacho, foi picada por um inseto que ela pensou ser uma aranha.

Os oficiais de resgate explicaram que ela perdeu a sensibilidade nas pernas após a picada e não conseguiu mais se locomover. Antes que a bateria de seu telefone acabasse completamente, por volta das 18h30, ela conseguiu ligar e transmitir suas coordenadas para os socorristas.

A equipe de busca e resgate chegou ao ponto inicial da trilha pouco antes da meia-noite. Eles guiaram cuidadosamente a mulher pela seção complicada da trilha usando cordas e a transferiram para uma maca com rodas que haviam preparado em uma área mais estável da trilha, cerca de um quarto de milha de distância do local inicial onde ela foi encontrada.

Embora as autoridades não tenham fornecido detalhes específicos sobre o estado de saúde da mulher, o incidente destaca a importância de estar preparado ao explorar áreas remotas. O departamento de resgate enfatizou a necessidade de carregar bancos de energia para telefones ou dispositivos de mensagens via satélite, especialmente em locais onde a bateria pode se esgotar rapidamente devido à falta de sinal.

Além disso, o departamento alertou sobre as condições desafiadoras das trilhas menos mantidas, como Taboose, Sawmill, Baxter e Shepherd Pass, nas Sierra Nevada. Essas trilhas podem apresentar seções complicadas e exigir habilidades de navegação avançadas, além de preparo físico adequado devido às subidas íngremes.

A incidente serve como um lembrete da importância da preparação e da cautela ao explorar ambientes selvagens, especialmente durante condições adversas de trilha como as encontradas nas montanhas Sierra Nevada.