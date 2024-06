Matheus Gadelha Fóssil de réptil mais antigo que dinossauro é encontrado no Brasil

O periódico Scientific Reports divulgou nesta quinta, 20, a descoberta de um fóssil de réptil mais antigo que os dinossauros no Brasil .

Por meio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), do Rio Grande do Sul, o paleontólogo Rodrigo Temp Müller publicou o artigo e explicou que o réptil é da espécie Gracilisuchidae, nunca antes visto no Brasil.

Ao g1, o cientista informou que o grupo de répteis é mais antigo que o dos dinossauros, e, em linhagem complexa de evolução, são “parentes distantes” de jacarés e crocodilos. Por isso, recebeu o nome de Parvosuchus aurelioi.

O fóssil brasileiro é de um animal de pequeno porte cujo grupo, até então, tinha sido visto apenas na Argentina e na China.

Mais antigos que dinossauros

A vida o planeta Terra é marcada por diversos ecossistemas. Um dos sistemas anteriores mais comentados é o dos dinossauros - mas houve outros.

O fóssil de dinossauro mais antigo tem cerca de 230 milhões de anos - ao passo que os gracilissuquideos, grupo do gracilisuchidae, tem entre 247 e 237 milhões de anos.

Réptil brasileiro

O Parvosuchus aurelioi recebeu este nome pois “ parvousuchus ” tem o significado “crocodilo pequeno.” O animal tinha no máximo 1 metro de comprimento, ao passo que algumas espécies de crocodilo chegam aos 7 metros.

“Aurelioi”, por sua vez, é uma homenagem a Pedro Lucas Porcela Aurélio, que descobriu o fóssil e depois o doou.

Müller foi o responsável por extrair os fósseis, compostos de vértebras, cintura pélvica, parte da coluna, membros posteriores e crânio completo.