Foto: Congresso dos EUA George Santos, deputado expulso do Congresso nos EUA





George Santos , filho de brasileiros e ex- deputado nos EUA , deixou a carreira política e migrou para um perfil do OnlyFans . Não por acaso, a vida no Congresso dele foi turbulenta por causa do site de conteúdos adultos.

Santos foi expulso do Congresso em 2023 por usar dinheiro de campanha para comprar conteúdo adulto no OnlyFans , além de varejo eletrônico. O valor estimado de desvio é R$20 mil.

O descendente de brasileiros foi a quinta pessoa a ser cassada do Congresso dos EUA. Porém, as investigações estão em aberto e o ex-deputado ainda não foi condenado.

Há mais investigações em nome de Santos , como mentiras no currículo e diversos tipos de fraude, como detalhado abaixo.

Embora o OnlyFans seja conhecido por conteúdo adulto, o intuito do site, na íntegra, é compartilhar qualquer tipo de trabalho. Santos garante que não produzirá vídeos impróprios, apenas rotina de trabalho. Escolheu a plataforma para “agitar as coisas”, como explicou.

Porém, há alguns meses, o conteúdo compartilhado na rede pelo político inclui ele vestido como a drag queen Kitara Ravache (veja abaixo).





Deputado dos EUA

Santos tornou-se deputado por votação inteira em 2022. Em 2023, foi cassado após um relatório com diversas inconsistências e crimes nos quais ele participou.

O relatório, publicado pelo Comitê de Ética da Câmara, descreveu evidências de que Santos tentara “explorar de maneira fraudulenta todos os aspectos de sua candidatura à Câmara para seu próprio benefício financeiro".

Na ocasião, Santos ficou revoltado, disse que queria mesmo sair da Câmara e garantiu nunca mais voltar. Porém, cerca de quatro meses depois, anunciou uma nova candidatura à deputado para o final de 2024.

Mesmo sendo réu de um processo, a candidatura é possível - como acontece com Trump, pré-candidato à presidência dos EUA.

Gay e drag queen?

Desde a expulsão do congresso, George Santos vende conteúdo na internet. As vendas incluem mensagens pessoais, inicialmente, mas logo o teor mudou.

Anteriormente, amigos de George afirmaram que quando ele vivia no Rio de Janeiro, o político era a drag queen Kitara Ravache e fazia, inclusive, apresentações. Ele negava e dizia que o cross dressing era apenas brincadeira.

Porém, em maio, Santos publicou um vídeo como drag e comentou: "Aqui é Kitara, sua favorita, depois de 18 anos no armário. George Santos me trouxe de volta".

Santos foi eleito como o primeiro deputado declarado homossexul no partido dos republicanos, embora apoie políticas conservadoras e não levante a bandeira LGBTQIAP+.





Expulsão do Congresso

Poucos meses depois da eleição, George Santos virou algo de investigações e, na sequência, foi denunciado pela promotoria de Nova York.

Algumas das acusações foram:

Uso de dinheiro de campanha no OnlyFans;

Desvio de dinheiro para cirurgias plásticas;

Falsidade ideológica;;

Fraude de cartão;

Fraude de seguro-desemprego;

Lavagem de dinheiro;

Declarações falsas.

Ao todo, são 13 acusações diferentes.