Eyad BABA Rafah está sendo bombardeada pelo Exército de Israel

O conflito entre Israel e Hamas chegou perto de um cessar-fogo, com uma proposta sendo aprovada no Conselho de Segurança da ONU . Apesar disso, a tensão se intensificou nos últimos dias, com o Exército israelense promovendo mais ataques na Faixa de Gaza . Nesta quarta-feira (19), um vídeo repercutiu ao mostrar a cidade de Rafah "completamente destruída" após novos bombardeios.

As imagens foram gravadas por um repórter da rádio Galatz, do próprio Exército israelense. No vídeo, é possível ver Rafah fortemente impactada pelos bombardeios, com prédios absolutamente destruídos.

Assista ao vídeo abaixo:

Atualmente, cerca de 1,5 milhão de palestinos vivem em Rafah, cidade localizada na fronteira com o Egito. O alto índice habitacional ocorre justamente devido aos ataques de Israel ao norte de Gaza. Há alguns meses, o próprio governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu orientou que a população migrasse para o sul de Gaza.

A nova operação militar na região não possui o respaldo dos Estados Unidos, forte aliado de Israel, e de outras autoridades. Ainda assim, o governo Netanyahu afirma que membros do Hamas estão infiltrados na região e precisam ser eliminados.

Além de reunir a maioria dos palestinos, Rafah também é utilizada como rota para abastecer a população com alimentos, remédios e outros mantimentos. Com os novos ataques, a distribuição foi interrompida e a passagem foi fechada. A ONU e outros países temem uma tragédia humanitária ainda maior nos próximos dias.

Desde o dia 7 de outubro de 2023, quando o novo conflito foi iniciado, cerca de 40 mil pessoas morreram, sendo a maioria mulheres e crianças palestinas.

