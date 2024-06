Reprodução / Redes Sociais Putin e Kim Jong-un 'disputam' para ver quem é mais gentil ao entrar em veículo

Um vídeo de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, chamou atenção pelo impasse de boa educação: ambos queriam que o outro entrasse primeiro no carro.

A gravação mostra os dois em Pyongyang logo após desembarque do avião nesta terça, 18. Com as mãos, ambos sinalizam para o colega entrar primeiro no veículo, causando risos em volta.

Putin cede e entra primeiro, ao que Kim dá a volta e utiliza a outra porta do banco traseiro.

Veja o vídeo:





Putin e Kim Jong-un contra os EUA?

A visita desta semana foi a primeira de Putin a Pyongyang em 24 anos. O objetivo é alinhar Rússia e Coreia do Norte em oposição aos EUA.

A agência de notícias estatal da Rússia TASS disse, por meio do porta-voz Yuri Ushakov, que os líderes manteriam reuniões fechadas para discutir questões “importantes e mais sensíveis.”

Em um cenário mundial onde Rússia e Coreia do Norte sofrem represálias de diversas nações, os dois países se aproximam. Putin deixou claro querer lutar contra a “política hegemonista e imperialista” dos EUA e aliados.

Na quarta, 19, os líderes assinaram um acordo de proteção mútua. Nele, firmaram uma parceria estratégica de aliança em caso de ataque ou necessidade.

O acordo de mutualismo se estende à economia. Os dois países sofreram exclusão e represália pela Guerra na Rússia e ditadura na Coreia do Norte. Agora, pensam em se juntar como uma resposta direta.

Do Programa da Coreia em Washington, Rachel Minyoung Lee comentou: “Se Pyongyang vê a Rússia como um parceiro viável a longo prazo para melhorar a sua economia – por mais irracional que isto possa parecer para alguns – há ainda menos incentivo para tentar melhorar as relações com os Estados Unidos.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp