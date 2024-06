Premier Minister's office - 14-04-2024 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta segunda-feira (17) a dissolução do gabinete de guerra criado no início do atual conflito com o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

A decisão foi tomada após a saída dos centristas Benny Gantz e Gadi Eisenkot do colegiado, em meio a críticas à condução da guerra por Netanyahu.

Por outro lado, os ministros de ultra direita Itamar Ben-Gvir (Segurança Nacional) e Bezalel Smotrich (Finanças) almejavam entrar no gabinete de guerra, o que teria alimentado tensões com os Estados Unidos.

Segundo a imprensa israelense, Netanyahu fará reuniões "limitadas" sobre a guerra com um restrito grupo de ministros, incluindo Yoav Gallant (Defesa) e Ron Dermer (Assuntos Estratégicos), que já integravam o gabinete de guerra.

Ben-Gvir e Smotrich não devem fazer parte dessas consultas.

