Um incidente ocorreu em um resort privado no México, resultando na morte de um turista norte-americano de 43 anos, identificado como Jorge G., e deixando sua esposa, Lizette Z., gravemente ferida. O caso ocorreu na última terça-feira (11) enquanto o casal desfrutava de uma banheira de hidromassagem no Resort Sonoran Sea em Puerto Penasco.

As autoridades investigativas suspeitam que o casal tenha sido eletrocutado devido a um problema no dispositivo de hidromassagem, evidenciado por defeitos na fiação do equipamento.

O acidente ocorreu por volta das 22h e resultou em graves lesões nos dois indivíduos, de acordo com informações fornecidas pelo KTSM.

Após o ocorrido, Lizette Z. foi prontamente socorrida e levada para uma unidade de saúde nos Estados Unidos, onde recebeu tratamento devido às queimaduras pelo corpo.

Os investigadores conduziram entrevistas com uma testemunha ocular que conhecia o casal. A testemunha relatou ter visto o casal na banheira de hidromassagem ao ar livre, observando que ambos estavam imóveis.

Ao tentar ajudá-los, a mulher também recebeu uma descarga elétrica e precisou solicitar assistência médica de emergência.

Outros indivíduos presentes no local tentaram auxiliar as vítimas, no entanto, foi constatado que Jorge G. não apresentava sinais vitais, conforme relatado por uma outra testemunha.

Até o momento, a causa oficial da morte não foi confirmada pelas autoridades, e o caso permanece em processo de identificação e investigação. O resort onde o incidente ocorreu não emitiu declarações a respeito do ocorrido até o momento.





Descarga elétrica

Para evitar descargas elétricas, é importante tomar certas precauções e seguir medidas de segurança. Evite áreas molhadas, como banheiras e chuveiros, especialmente durante tempestades. Além disso, certifique-se de que os equipamentos elétricos estejam em boas condições, sem fios desgastados ou plugues danificados.

Desligue os aparelhos da tomada ao manipulá-los e evite usá-los com as mãos molhadas ou em ambientes úmidos. Em locais de trabalho com eletricidade, use equipamentos de proteção individual, como luvas isolantes.

Garanta que as instalações elétricas em casa ou no trabalho estejam em conformidade com as normas de segurança e sejam inspecionadas regularmente. Evite conectar muitos aparelhos em uma única tomada e consulte um eletricista em caso de dúvidas ou necessidade de reparos.

