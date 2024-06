Anwar Amro/AFP Mulheres enlutadas reagem enquanto seguram o retrato de Taleb Abdallah, conhecido como Abu Taleb, comandante sênior do Hezbollah morto em ataque israelense

O grupo militante libanês Hezbollah disparou foguetes contra Israel nesta quarta-feira (12) e prometeu intensificar seus ataques depois que um ataque israelense matou um comandante sênior no sul do Líbano no dia anterior.

O Hezbollah tem trocado tiros transfronteiriços quase diários com o exército israelense desde que o seu aliado palestino Hamas atacou o sul de Israel em 7 de Outubro, desencadeando a guerra na Faixa de Gaza.

As trocas intensificaram-se nas últimas semanas, com o Hezbollah intensificando a utilização de drones para atacar posições militares israelenses, e Israel reagindo com ataques direcionados contra os militantes.

“Vamos aumentar a intensidade, a força, a quantidade e a qualidade dos nossos ataques”, disse Hashem Safieddine, alto funcionário do Hezbollah, falando no funeral do comandante Taleb Sami Abdallah, que foi morto no ataque israelense de terça-feira (11).

Em Doha, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, renovou nesta quarta-feira os apelos a uma solução diplomática na fronteira Israel-Líbano e disse que um acordo de cessar-fogo em Gaza, há muito procurado, “tiraria uma enorme pressão do sistema”.

O Hezbollah disse em declarações que lançou “dezenas de foguetes Katyusha” contra três bases e um quartel no norte de Israel.

O grupo militante apoiado pelo Irã disse que também atingiu uma “fábrica militar” com mísseis teleguiados “em resposta ao assassinato perpetrado pelo inimigo sionista”.

O exército israelense disse que mais de 150 “projéteis” foram disparados do Líbano em três barragens sucessivas.

"Aproximadamente 90 projéteis foram identificados atravessando o Líbano", afirmou, acrescentando que vários foram interceptados, mas outros atingiram dentro de Israel, provocando incêndios em partes do norte.

O lançamento inicial foi seguida por um segundo de cerca de 70 projéteis e um terceiro de cerca de 10, disseram os militares, acrescentando que o exército atingiu vários locais no sul do Líbano em resposta.

'Cavaleiro da resistência'

À medida que as temperaturas subiram nos últimos dias, as trocas de tiros provocaram incêndios florestais em ambos os lados da fronteira.

“Os Serviços de Bombeiros e Resgate de Israel estão atualmente operando para extinguir os incêndios que eclodiram como resultado dos lançamentos”, disseram os militares.

O serviço médico de emergência Magen David Adom de Israel disse que não houve relatos imediatos de vítimas.

O exército israelense confirmou nesta quarta-feira que havia “eliminado” Taleb Sami Abdallah em um ataque no dia anterior a um centro de comando do Hezbollah no sul do Líbano.

Num comunicado, chamou Abdallah de "um dos comandantes mais graduados do Hezbollah no sul do Líbano" e disse que ele "planejou, avançou e executou um grande número de ataques terroristas contra civis israelenses".

Abdallah foi morto junto com três camaradas do Hezbollah em um ataque israelense em Jouaiyya, a 15 quilômetros da fronteira, disse à AFP uma fonte próxima ao grupo.

Uma fonte militar libanesa disse que o comandante era "o mais importante do Hezbollah a ser morto desde o início da guerra".

O grupo instou os seus apoiantes a comparecerem ao funeral de Abdallah nos subúrbios ao sul de Beirute, descrevendo-o como "um dos cavaleiros da resistência".

Homens vestindo uniformes militares e boinas pretas carregaram seu caixão, coberto com a bandeira amarela do Hezbollah, enquanto uma banda de metais tocava na cerimônia.

'Golpe duro'

O jornal pró-Hezbollah Al-Akhbar descreveu o ataque que matou Abdallah como "um duro golpe" para o grupo.

Mas Amal Saad, especialista em Médio Oriente baseado na Grã-Bretanha, minimizou a perspectiva de uma escalada mais ampla.

“Não creio que a morte deste comandante de mais alto escalão vá mudar nenhum dos cálculos do Hezbollah”, disse ela, acrescentando que as baixas civis eram “linhas vermelhas” para o grupo, em vez de serem alvo de comandantes ou combatentes.

"Testemunhamos uma escalada na qualidade e quantidade dos ataques (do Hezbollah) para pressionar Israel e os EUA nas negociações de cessar-fogo e melhorar a posição negocial do Hamas", disse Saad.

Na terça-feira, o Hezbollah disse ter disparado cerca de 50 foguetes contra posições israelenses nas Colinas de Golã anexadas.

Mais de oito meses de violência transfronteiriça mataram pelo menos 468 pessoas no Líbano, a maioria delas combatentes, mas também 89 civis, segundo um balanço da AFP.

As autoridades israelenses dizem que pelo menos 15 soldados israelenses e 11 civis foram mortos.

Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas em ambos os lados da fronteira desde que a violência eclodiu, um dia após o ataque do Hamas ao sul de Israel.

O ataque de 7 de outubro resultou na morte de 1.194 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelitas.

A ofensiva retaliatória de Israel contra o Hamas matou pelo menos 37.202 pessoas em Gaza, também a maioria civis, de acordo com o ministério da saúde do território administrado pelo Hamas.