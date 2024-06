Reprodução/Airbnb O 'Quarto Bondage'

Na Inglaterra, a Casa do Amor tem feito muito sucesso. O Airbnb tem oferecido uma ampla variedade de imóveis ideais para escapadas românticas, incluindo chalés, casas de praia e apartamentos charmosos.

A Casa Amor tem alta aprovação na plataforma Airbnb, com nota média de 4,95. Comentários elogiam a experiência e destacam o local como perfeito para uma escapada romântica e ousada.

As diárias na Casa Amor giram em torno de 250 libras (aproximadamente R$ 1.700).



Entre os imóveis disponíveis, a Casa Amor, com temática sexual, tem se destacado em Southampton, é descrita como uma "Escapadinha romântica para casais com banheira de hidromassagem".

A Casa Amor é um imóvel de três andares no centro da cidade, projetada para realizar fantasias dos hóspedes, desde as mais românticas até as que envolvem fetiches variados. O imóvel conta com diversos espaços principais, cada um com uma proposta diferente.

No Quarto 1, há um ambiente romântico e sofisticado com cama king size, decoração em preto e dourado, lençóis de seda, varanda e amplo banheiro. O Quarto Bondage é equipado com uma "cama-pelourinho", cruz de Saint Andrews, balanço, poltrona, luzes de diversas cores e paredes à prova de som.

Já a Área de Hidromassagem é um espaço coberto com banheira de hidromassagem, lareira, cama adicional e ambiente ideal para compartilhar espumantes.

Veja as fotos:



Hidromassagem tem feito sucesso no local Reprodução/Airbnb 'Quarto Bondage' é um grande sucesso na Casa do Amor Reprodução/Airbnb O vermelho tem sido chamativo Reprodução/Airbnb Principalmente por conta do espaço elegante Reprodução/Airbnb Tem até televisão aos casais Reprodução/Airbnb Os casais têm amado o lugar Reprodução/Airbnb O 'Quarto Bondage' Reprodução/Airbnb O quarto tem móveis que parecem ferramentas de torturas Reprodução/Airbnb O espaço é luxuoso Reprodução/Airbnb





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.