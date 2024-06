Reprodução/redes sociais Retrato do rei Charles foi vandalizado em Londres

O primeiro retrato oficial do rei britânico Charles III foi vandalizado por ativistas das causas animais nesta terça-feira (11), na galeria Philip Mould & Co, em Londres , na Inglaterra.

No lugar da cabeça do monarca, o grupo coloca uma ilustração de Wallace e Gromit, dois personagens populares de uma animação britânica. "Sem queijo, Gromit. Observa toda essa crueldade nas fazendas da RSPCA", diz o cartaz.

A sigla RSPCA se refere à Real Sociedade para Proteção dos Animais. A instituição foi fundada em 1824 e mantém mais de 170 abrigos para animais no Reino Unido. Segundo os ativistas, há casos de crueldade animal nas fazendas credenciadas pela instituição, como porcos e galinhas mortos.

“Como o rei Charles é um grande fã de Wallace e Gromit, não poderíamos pensar em uma maneira melhor de chamar sua atenção para as cenas horríveis nas fazendas asseguradas pela RSPCA”, disse Daniel Juniper, do movimento Animal Rising, em comunicado.



"Mesmo que esperemos que isto seja divertido para Vossa Majestade, também pedimos que ele reconsidere seriamente se deseja ser associado ao terrível sofrimento nas fazendas", acrescentou o ativista.

"Criar debate"

Segundo Daniel Juniper, o objetivo do vandalismo é "criar um debate" sobre o tema. "O objetivo é criar um debate público e se comunicar diretamente com o Rei, com a RSPCA e com a população. Mas estamos lidando bem com o fato de irmos para a cadeia, pois acreditamos que é uma questão importante", afirmou o ativista ao jornal Daily Mail.

Daniel e outro integrante do movimento foram retirados do Philip Mould & Co por seguranças, mas não foram presos por autoridades britânicas. Segundo a imprensa britânica, a obra não foi danificada, já que há um vidro de proteção para a tela.

