Visitação ao Palácio de Versalhes foi reaberta após ação dos bombeiros

O Palácio de Versalhes foi brevemente evacuado nesta terça-feira (11), depois de ter um incêndio ter atingido um estaleiro de obras. O fogo não causou “nenhum dano às coleções” e não provocou vítimas, indicaram os bombeiros de Yvelines e a imprensa do palácio.



O castelo e jardins reabriram à tarde, anunciou a página oficial do monumento na rede social X por volta das 16h30 (horário local, 11h30 de Brasília), sublinhando que “o incidente foi rapidamente controlado”.

Os bombeiros interviram pouco depois das 15h00 devido a um incêndio ocorrido num estaleiro junto à cobertura do edifício principal, que foi rapidamente controlado, especificaram os bombeiros.

Foram mobilizados 97 bombeiros e as equipes permaneceram no local para prevenir novos incêndios no sótão, acrescentou a mesma fonte.

O castelo foi evacuado “por medida de segurança”, indicaram os serviços de comunicações do monumento.

O Palácio de Versalhes, o terceiro local mais visitado da França , atrás da Disneyland Paris e do Museu do Louvre, recebeu 8,1 milhões de visitantes em 2023, 77% dos quais eram estrangeiros.

O monumento sediará as provas equestres olímpicas de 27 de julho a 6 de agosto e as provas de adestramento dos Jogos Paralímpicos de 3 a 7 de setembro.