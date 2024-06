Reprodução/redes sociais Influenciador polonês escalando prédio de Buenos Aires

O influenciador polonês Marcin Banot foi flagrado escalando um dos maiores prédios do bairro Puerto Madero, um dos mais nobres de Buenos Aires , na Argentina , nesta terça-feira (11). Assista ao vídeo abaixo.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o influenciador, conhecido por suas aventuras nas redes sociais, aparece usando apenas as suas mãos e nenhum equipamento.

De acordo com o site Infobae, Banot subiu até o 28º andar, onde foi resgatado pela brigada de incêndio da cidade. O homem foi detido pouco antes de chegar ao topo e foi preso por "invasão de domicílio".

Para deter o estrangeiro, porém, os agentes argentinos levaram quase uma hora. Houve dificuldade dos agentes para tirá-lo através das janelas de vidro do prédio comercial.

Além disso, a brigada de incêndio da cidade precisou de um tradutor polonês para se comunicar com o influenciador, que tem quase 20 mil seguidores no Instagram.

Veja abaixo

Segundo a publicação, o influenciador já havia escalado o mesmo prédio na última quinta-feira (6). Na ocasião, porém, nenhuma autoridade impediu o polonês de chegar ao topo do prédio.

"Dá para ver que ele é uma pessoa preparada, não é uma pessoa qualquer. A única coisa que ele tem são luvas, alguns sapatos e uma câmera, claro: ele está filmando tudo", disse uma testemunha, em entrevista ao Infobae.

