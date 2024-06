Reprodução/X Segundo o corpo de bombeiros do Orange County, nenhum motorista ficou ferido

Um vídeo flagrou o momento em que um carro fica parcialmente suspenso no ar com a força do jato d'água de um hidrante após uma batida. A cena incomum foi divulgada nesta segunda-feira (10) nas redes sociais da Autoridade do Corpo de Bombeiros de Orange County, na Califórnia.

"Vamos considerar que isso não é algo que você vê todos os dias", diz a publicação.

No vídeo, é possível ver que o veículo foi parar em cima do hidrante com a colisão, e força do jato d'água acabou 'suspendendo' a traseira do carro no ar.

Assista:





De acordo com o órgão, o acidente aconteceu no último domingo (9), e os motoristas dos veículos envolvidos já haviam saído dos destroços quando os bombeiros chegaram.

"Os bombeiros paramédicos prestaram socorro a ambos os motoristas e eles foram encaminhados para o hospital - um deles exigindo cuidados de nível paramédico", disse o Corpo de Bombeiros.

A causa do acidente não foi divulgada.

