Reprodução/CBSEveningNews Incêndio de grandes proporções em prédio em Miami

Um homem atirou em um funcionário e colocou fogo num prédio residencial nesta segunda-feira (10), em Miami , nos Estados Unidos . De acordo com o prefeito Francis Suarez , este foi o maior incêndio da cidade nos últimos 25 anos. Ao todo, cinco pessoas precisaram ser encaminhadas para o hospital, incluindo a vítima baleada, que está em estado crítico. Ninguém ficou ferido até a última atualização desta reportagem.

O incêndio foi de grandes proporções e exigiu um enorme trabalho do Corpo de Bombeiros de Miami. Ao todo, a corporação precisou de 126 bombeiros e levou oito horas para apagar as chamas. No prédio residencial, que tem 61 apartamentos, 43 pessoas foram retiradas com vida.

Segundo o prefeito de Miami, o homem colocou fogo após atirar no funcionário do prédio, que atuava como uma espécie de zelador. Às 8 horas (horário local), bombeiros foram acionados e encontraram a vítima baleada no tronco e o prédio em chamas. Suarez informou que o responsável pelos crimes já foi preso e está sob custódia.





Testemunhas relatam pânico

Moradores do prédio relataram pânico em entrevista ao Miami Herald. "Eu estava no banheiro, apenas limpando, quando ouvi batidas na porta e eram os bombeiros gritando sobre o incêndio", contou um homem. "Não tive tempo de pegar nada. Acho que perdi tudo no incêndio", comentou outra moradora do residencial.

Já o prefeito de Miami, por sua vez, tratou de amenizar a situação. "Tive a oportunidade de falar com eles [moradoras] e eles parecem estar relativamente de bom humor, dada, obviamente, a situação que é incrivelmente difícil para eles e suas famílias", comentou.

