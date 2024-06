Reprodução X Noa encontrando o pai após ser resgatada

Noa Argamani , refém israelense, foi libertada junto com outros três em uma operação de resgate realizada pela unidade de elite Yamam da Polícia de Fronteiras de Israel. Segundo o site israelense I24, eles estavam sendo mantidos na casa de civis em Gaza.

Segundo relatos ao jornal, as forças especiais israelenses utilizaram uma escada para entrar na casa do Dr. Ahmed Al-Jamal e sua família. Durante a operação, vários membros da família foram mortos, incluindo Abdullah Al-Jamal, colaborador da Al Jazeera.

De acordo com a agência de notícias Quds, Al-Jamal também foi identificado como redator do jornal americano The Palestine Chronicle. A esposa de Al-Jamal também foi morta durante a missão de resgate.

Imran Khan, correspondente sênior da Al Jazeera, disse que Al-Jamal era freelancer.

"O indivíduo em questão, que foi morto no ataque junto com sua família, foi, em um momento, jornalista freelancer. Ele nunca trabalhou para a Al Jazeera em árabe ou inglês."

A operação, na qual os outros três reféns também foram resgatados, atraiu críticas devido ao elevado número de mortes relatadas no lado palestino. A ONG Euro-Med Human Rights Monitor foi uma das críticas e escreveu um relatório sobre o incidente.



Os israelenses, no entanto, questionam o documento por não abordar os civis sob custódia, como Argamani, uma refém israelense que foi sequestrada junto com seu namorado durante o festival de música em 7 de outubro.

A organização também solicitou uma investigação sobre a alegação de que as forças israelenses usaram o píer de ajuda humanitária dos EUA para entrar. Essa alegação foi negada tanto pelos EUA quanto por Israel.

Em resposta a essa alegação, os palestinos declararam que boicotariam a ajuda transferida pelo píer, que voltou a operar apenas neste fim de semana após ter ficado fora de operação devido ao mau tempo no final de maio.



