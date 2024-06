Reprodução Michael Mosley

A esposa do apresentador Michael Mosley lamentou neste domingo (9) a perda do marido, reconhecido como o "mestre do jejum intermitente". Clare Bailey Mosley compartilhou um comunicado distribuído à mídia, algumas horas após as autoridades anunciarem a descoberta de um corpo durante as operações de busca pelo respeitado jornalista, autor e médico britânico. Michael havia desaparecido após sair para uma caminhada na pitoresca ilha de Symi, na última quarta-feira (5).

"É devastador ter perdido Michael, meu maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante marido. Nós tivemos uma vida de sorte juntos. Nós nos amávamos muito e éramos muito felizes", disse ela na nota, reproduzida pela BBC.

Clare exaltou a força e o apoio dos filhos e agradeceu o carinho do público. A mulher do apresentador explicou que o marido se acidentou durante uma aventura na ilha grega.



"Nos confortamos com o fato de que ele quase conseguiu. Ele fez uma escalada incrível, pegou a rota errada e caiu num lugar onde não poderia ser facilmente visto pela equipe de buscas", detalhou ela.

As autoridades locais estão investigando a possibilidade de que o conhecido como "guru do jejum intermitente" tenha caído de um penhasco enquanto fazia uma caminhada. Este foi o último lugar onde ele foi avistado. O corpo, ainda por ser oficialmente identificado, foi encontrado numa encosta próxima ao bar da praia de Agia Marina, durante as primeiras horas deste domingo. Junto ao corpo estavam um guarda-chuva e um chapéu, semelhantes aos que Michael carregava.

O prefeito da ilha, Eleftherios Papakalodoukas, declarou que o corpo foi encontrado durante a análise das filmagens de câmeras numa área a 30 minutos a pé da vila de Pedi, onde Mosley foi visto pela última vez. Uma fonte policial informou à BBC, com base nas características do cadáver, que a pessoa em questão estaria falecida "há dias".

Michael Mosley tornou-se famoso por liderar documentários sobre alimentação na BBC e popularizar a dieta de jejum intermitente conhecida como 5:2. Drones, unidades caninas policiais e voluntários estão participando das operações de busca. As autoridades estão revisando as gravações das câmeras de segurança da região na tentativa de determinar o paradeiro do britânico. Prevê-se que mergulhadores se juntem aos esforços.

Um representante da polícia informou à BBC que o telefone do apresentador foi encontrado no local onde ele estava hospedado com sua esposa, que relatou o desaparecimento. No momento em que Michael Mosley desapareceu, a ilha grega estava enfrentando temperaturas superiores a 40 graus Celsius. Alertas de calor foram emitidos pelas autoridades locais.

Segundo relatos da BBC, os residentes locais estão intrigados com o motivo pelo qual alguém sairia para uma caminhada sob tal calor. A rota que ele teria seguido era de aproximadamente 20 minutos a pé pela encosta da montanha e não é considerada "perigosa", disse um morador à rede britânica.