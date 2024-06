Reprodução/TMZ Mulher fica completamente nua em perseguição policial nos Estados Unidos

Uma perseguição policial em uma rodovia em Los Angeles, Estados Unidos, terminou de forma inusitada. Após fugir de policiais, uma mulher subiu em cima de seu carro e ficou completamente nua.

De acordo com a polícia americana, a motorista foi flagrada dirigindo pelo canteiro central da rodovia 405 e se recusou a parar, acelerando para mais de 150 km/h. A perseguição durou cerca de 10 minutos, encerrando quando a mulher finalmente parou o carro.

VEJA O VÍDEO:

Ao sair do veículo, ela subiu no capô, colocou o pé no teto, levantou as mãos e tirou a camisa e os shorts, ficando completamente nua em plena estrada.

A cena, que ocorreu no bairro de Culver City, foi gravada por uma câmera de outra motorista que estava no local. Com dois veículos policiais atrás dela, a mulher executou sua performance bizarra para todos que presenciavam a situação.

A mulher agora enfrenta várias acusações, incluindo invasão imprudente, direção perigosa, resistência à prisão e agressão a um policial.

