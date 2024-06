Reprodução Reféns resgatados por Israel

O Exército de Israel anunciou neste sábado (8) que resgatou quatro reféns israelenses vivos após uma "complexa operação diurna" em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

"Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) e Shlomi Ziv (40) foram sequestrados pela organização terrorista Hamas no festival de música Nova em 7 de outubro", declararam os militares em comunicado, acrescentando que os quatro estavam em "boas condições médicas" e realizarão mais exames para atestar sua condição física.

Segundo as forças israelenses, eles foram "resgatados" em dois locais diferentes no centro de Nuseirat.

Horas antes, o Exército de Israel havia informado que estava realizando operações contra "infraestruturas terroristas na zona de Nuseirat", a norte da cidade de Deir al Balah, localizada no centro do território palestino.

Um porta-voz do hospital Mártires de Al Aqsa em Deir al Balah, o doutor Khalil al Dakran, relatou no sábado a morte de 15 pessoas em "intensos bombardeios israelenses" que, segundo ele, deixaram dezenas de feridos.

