Reprodução/Instagram Mette Frederiksen é primeira-ministra da Dinamarca

A primeira-ministra da Dinamarca , Mette Frederiksen , sofreu um ataque no centro de Copenhague, nesta sexta-feira (7). Em nota, o gabinete da política afirmou que ela foi agredida com um soco por um homem desconhecido. Ele foi preso logo em seguida.

O comunicado também conta que Mette Frederiksen está "chocada". Não há detalhes sobre o estado de saúde da primeira-ministra. À agência de notícias Ritzau, uma testemunha afirmou que a política dinamarquesa deixou o local andando, sem ferimentos graves.

Através da redes social X (antigo Twitter), a polícia local confirmou que prendeu um homem e que investiga o incidente.

Já o ministro de Meio Ambiente da Dinamarca, Magnus Heunicke, declarou que "Mette estava abalada pelo ataque, o que é natural".

