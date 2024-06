Reprodução Israel tem enfrentado o grupo terrorista Hamas





A ONU incluiu Israel na "lista da vergonha" nesta sexta-feira (7), destacando o país entre nações e grupos armados que cometeram graves violações contra crianças em conflitos. Essa decisão gerou polêmica e reação do governo israelense.

O embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, não poupou críticas, chamando a decisão de vergonhosa e expressando preocupação com as implicações dessa inclusão de Israel na lista.

"O Exército de Israel é o mais moral do mundo, portanto essa decisão imoral só ajudará os terroristas e recompensará o Hamas", comentou Erdan em seu perfil no X.

O contexto do conflito entre Israel e o Hamas remonta a outubro do ano passado, quando o grupo terrorista lançou ataques contra o país israelense, resultando em mortes e sequestros em massa.

Em resposta, o governo israelense defendeu seu território e visou eliminar as ameaças representadas pelo Hamas. “A primeira etapa termina agora com a destruição da grande maioria das forças inimigas que se infiltraram no nosso território”, afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na ocasião.

As críticas à conduta de Israel se referem à suposta desproporção dos ataques, que teriam vitimado mulheres, idosos e crianças.

O relatório sobre crianças em conflitos será apresentado ao Conselho de Segurança na próxima sexta-feira (14), marcando a primeira vez que Israel é incluído nesse grupo.

O relatório anual detalha crimes como assassinato, abuso sexual, sequestro e mutilação de crianças, todos contribuindo para prejudicar o desenvolvimento infantil ao restringir o acesso à educação e aos cuidados médicos.

Israel, por sua vez, se defende das acusações, alegando que tem respondido aos ataques do Hamas e de seus aliados em legítima defesa. O governo israelense afirma estar agindo para proteger civis e combater o terrorismo.

"A ONU colocou-se hoje na lista suja da história quando se juntou aos apoiantes dos assassinos do Hamas. As IDF são o exército mais moral do mundo e nenhuma decisão delirante da ONU mudará isso", lamentou Netanyahu pelas redes sociais.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.