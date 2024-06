Reprodução Ursa se revoltou no meio da apresentação

Uma ursa se revoltou contra o próprio treinador e o atacou após ser forçada a se apresentar em um circo na cidade de Obninsk, na Rússia.

Várias famílias assistiram ao ataque, que substituiu o espetáculo 'Show da Felicidade', no Mash Circus, em questão de segundos.

No espetáculo, a ursa Dzhema se levanta de uma cadeira e começa a andar de patins, amarrados em suas patas traseiras. No meio do caminho, quando o treinador Oleg Krasov se vira para a audiência, ela o ataca pelas costas.

É possível ouvir os gritos de horror da plateia durante o ataque.

Assista ao vídeo:

Assim que a ursa se rebela, outros funcionários do circo correm para tentar controlá-la e ajudar o treinador.

No fim do vídeo, Krasov aparece ainda no chão, mas sem sinais de ferimentos graves. Mais tarde, no mesmo dia, a imprensa local confirmou que o treinador não se machucou seriamente após o incidente.

O gerente do circo afirmou que o ataque era uma situação 'normal' e que, na verdade, a ursa brincava com o treinador.

"Essas são as atitudes normais dela. Ela o ama", disse.

Participação de ursos em circos é condenada por protetores de animais

A participação de ursos em espetáculos circenses é amplamente condenada em organizações de proteção animal ao redor do mundo.

O site Bear Conservation afirma que as mudanças recorrentes nos circos fazem com que os animais sintam "altos níveis de estresse, resultando em um comportamento anormal".

"Nos ursos, isso inclui andar de um lado para o outro, morrer as barras das jaulas e a si mesmos, rolar a cabeça e balançar o corpo. Há também provas de crueldade generalizada tanto no treino como nos espetáculos", diz o site.

