Reprodução/X Racismo em escola dos EUA viralizou nas redes sociais

Um ato de racismo marcou uma formatura na Baraboo High School , no estado de Wisconsin, Estados Unidos . No último sábado (1º), o pai de uma formanda invadiu a cerimônia e impediu que a filha cumprimentasse o único superintendente negro do colégio, Rainney Briggs. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem, identificado como Matthew Eddy, empurrando o funcionário da escola.

Nas imagens, é possível ver que parte da plateia vaiou a atitude de Eddy. Já a filha do homem, que aparece no vídeo usando um boné, fica visivelmente constrangida com a atitude do pai.

Ao ser contido por seguranças da escola, Eddy ainda gritou para que sua filha não encostasse em Briggs. "Não quero que ela toque nele". O superintendente, por sua veez, pediu para que o pai da garota se afastasse. "É melhor você sair de cima de mim, cara. Fique longe de mim", retrucou.

Assista abaixo:

Segundo o Departamento de Polícia de Baraboo, Eddy recebeu uma citação criminal por conduta desordeira. Agora, o homem terá que comparecer ao Tribunal do Condado de Sauk.

Já Rainey Briggs solicitou uma ordem de restrição contra o pai da formanda. A audiência está marcada para 14 de junho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp