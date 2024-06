AFP Victoria Thomas-Bowen assumiu ter jogado o milkshake





Victoria Thomas-Bowen, de 25 anos, confessou ter jogado um milkshake em Nigel Farage, apelidado de Pai do Brexit, e foi indiciada pela polícia nesta quarta-feira (5) por agressão. O político, representante do partido Reform UK no Reino Unido, está concorrendo às eleições gerais do país.

Victoria, que trabalha como modelo erótica e tem uma página no OnlyFans, negou em entrevista ao jornal Sun que agiu dessa forma para ganhar fama ou aumentar sua base de seguidores na plataforma erótica. Ela explicou que jogou o milkshake em Farage porque o considera "um idiota".

"Não dei meu nome por um motivo. Não mencionei minha página ou nenhuma de minhas redes sociais quando fui abordada por jornalistas imediatamente após o incidente", relatou a modelo.

O caso ocorreu na cidade de Clacton-on-Sea, na última terça-feira (4). Victoria arremessou um copo de plástico contendo milkshake na direção de Nigel Farage, gerando uma enorme polêmica no país.

O líder da extrema-direita foi imediatamente retirado do local por seus seguranças e não sofreu ferimentos. Horas depois, ele usou as redes sociais para ironizar o comportamento de Victoria.

Farage anunciou sua candidatura nas eleições no início desta semana. Sua participação no pleito é vista como uma potencial ameaça ao partido conservador, liderado pelo atual primeiro-ministro Rishi Sunak, pois pode dividir os votos da direita.

Atualmente, o Partido Trabalhista é o favorito para formar a maioria no parlamento, com chances de voltar ao poder no país.

Pesquisas da BBC indicam que o Partido Trabalhista possui 45% das intenções de voto, enquanto os conservadores têm 24% e o Reform UK, 10%.

Farage é conhecido por seus comentários xenofóbicos e é frequentemente chamado de Pai do Brexit devido ao seu fervoroso apoio ao referendo de 2016, no qual a maioria dos eleitores do Reino Unido optou pela saída da União Europeia.

