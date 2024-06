Reprodução Instagram Tráfico de jacarés

A Polícia colombiana prendeu três pessoas suspeitas de traficar mais de 1.000 caimãs, parentes em perigo de extinção dos jacarés, com fins comerciais. Segundo a Al-Jazeera, o resgate dos animais ocorreu em 3 de junho.

Os répteis estão agora sob os cuidados de uma agência ambiental até que possam ser liberados de volta à natureza.

O tráfico de animais, conforme definido pela Renctas (Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres), é a prática ilegal de retirar animais da natureza visando lucro. Esta atividade é considerada a terceira maior atividade ilegal do mundo, ficando atrás apenas dos tráficos de drogas e armas.

Segundo a Renctas, o impacto do tráfico de animais é expressivo: movimenta anualmente cerca de US$ 2 bilhões em todo o mundo. No Brasil, estima-se que aproximadamente 38 milhões de animais sejam retirados de seus habitats naturais a cada ano. Destes, 60% são destinados ao mercado interno e 40% são exportados.

Além disso, os dados revelam uma realidade alarmante: a cada 10 animais traficados, 9 morrem durante os processos de captura e transporte, chegando apenas um ao consumidor final.

Vídeo

