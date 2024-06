Reprodução: Indonesian Geological Agency Erupção do Monte Ibu em maio

O vulcão Monte Ibu, na Indonésia, entrou em erupção nesta terça (4), projetando uma coluna de fumaça que atingiu 5 km de altura, segundo a agência de vulcanologia do país.

O Monte Ibu, que fica na ilha de Halmahera, entrou em erupção durante dois minutos. “O vulcão está ativo recentemente porque há um intenso movimento de magma”, disse Heruningtyas Desi Purnamasari, chefe da agência que monitora a atividade geológica no país. Ela completou dizendo que a região está em alerta máximo desde 16 de maio.

Ainda, as autoridades recomendaram que um raio de sete quilômetros de distância do vulcão.

A Indonésia faz parte do chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma área de alta atividade sísmica onde diversas placas tectônicas se encontram.

No mês passado, a erupção do vulcão Ruang, em Celebes do Norte, expeliu lava incandescente, forçando a evacuação de mais de 12 mil pessoas.

Veja vídeo:

Indonésie 🇮🇩 - #Ibu



🔸Le Mont Ibu est entré en éruption ce jour, lundi 13 mai 2024.



🔸La colonne atteindrait 5000m d'altitude.



🔸La dernière éruption de ce stratovolcan était le 5 avril 2008.



🎥 Badan Geologi pic.twitter.com/NzPe6pxIin — 𝐆𝐞𝐨𝐓𝐚𝐥𝐞𝐬 (@GeoTales_) May 13, 2024





Erupção

