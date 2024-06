Reprodução: Gabinete do Xerife do Condado de Sarpy Ryan Smith, acusado de roubar boneca sexual de um morto, em uma foto divulgada pela polícia

Um funcionário de uma funerária em Nebraska, nos Estados Unidos , foi acusado de tentar roubar a boneca sexual de um homem morto. Ele foi pego em flagrante com um saco para cadáveres, segundo documentos judiciais.

Ryan Smith, de 42 anos, estava tirando um corpo de um apartamento em Omaha ao lado de policiais, quando aparentemente gostou da boneca do morto. O caso aconteceu em outubro do ano passado.

Segundo os promotores, Smith voltou ao apartamento do homem falecido no mesmo dia, alegando precisar da boneca sexual para "fins de prova".

A síndica, que suspeitou, encontrou Smith trancado dentro da casa do morto com a "camisa para fora da calça e as calças desarrumadas", enquanto a boneca em si estava "pegajosa", segundo a polícia.

Em maio, o caso prosseguiu na justiça. A defesa de Smith alegou que não havia provas suficientes para acusá-lo do crime.

Segundo o depoimento de uma testemunha, obtido pelo The Smoking Gun , Smith foi chamado ao apartamento do falecido em 6 de outubro, onde viu "uma versão muito real em tamanho real de uma mulher adulta" deitada no chão.

“Perto do corpo, na cama, havia uma versão muito real, em tamanho natural, de uma mulher adulta”, disse a deputada, empregando o jargão distintivo de seu ofício. “Os dois homens que vieram buscar o corpo fizeram comentários sobre a boneca sexual.”

Naquela tarde, a síndica contatou o gabinete do xerife para dizer que Smith mentiu para entrar no apartamento novamente, alegando que foi enviado pelo xerife para coletar a boneca para que pudesse ser coletada em busca de amostras.

“[Smith] ficou chateado quando ela lhe disse que não iria permitir que ele levasse a boneca como prova”, escreveu o vice-xerife. O acusado então disse a síndica que voltaria com um mandado de busca do escritório do xerife para recolher a boneca.

“Quando ele estava saindo, ele perguntou ao zelador quando a síndica do prédio [iria embora]. Ela temia que ele voltasse ao complexo, invadisse e roubasse a boneca”.

Ao realizar a inspeção do apartamento, havia várias alterações na boneca sexual, como estar pegajosa ao toque, e algo estranho "na coxa" do brinquedo. O objeto foi levado para análise de DNA, segundo as autoridades.

