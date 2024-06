Reprodução/X Peixe-remo apareceu em praia do Vietnã

Um peixe-remo, espécie que vive águas profundas, foi encontrado na areia de uma praia da região de Hue, no Vietnã. O peixe não só chamou a atenção por sua forma diferenciada, como também causou temor na população, que acredita que suas aparições são um sinal para desastres naturais. As informações são do Daily Mirror.

Um morador afirmou ao jornal britânico que "o avistamento de um peixe-remo é presságio de desastres naturais, especialmente terremotos e tsunamis."

O temor, no entanto, não impediu que a população deixasse de aproveitar a situação: o peixe encontrado na praia de Hue foi logo devorado pelos vietnamitas.

O peixe-ramo é a espécie com o corpo mais longo do oceano, que pode chegar a 17 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. A espécie é capaz de se adaptar a diferentes temperaturas, o que a torna apta para viver na maior parte dos oceanos ao redor do mundo, em profundidades que variam entre 200 e 1.000 metros.

Os aparecimentos de peixes-ramo não são muito comuns, o que gera ainda mais curiosidade sobre eles. Geralmente, a espécie é avistada na costa após grandes tempestades ou quando há ferimentos graves.

Lenda

Segundo a mitologia, a espécie tem a capacidade de prever os desastres naturais porque busca a superfície ao sentir os tremores na profundeza oceânica - o que não foi comprovado pela ciência.

