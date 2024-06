Reprodução/Facebook Corrente com a marca do tiro

Um homem foi salvo de um tiro pela corrente que usava no pescoço, que impediu que a bala atravessasse o seu corpo. O caso aconteceu na última terça-feira (28) em Commerce City, nos arredores de Denver, Colorado, nos Estados Unidos.

O homem, que não foi identificado, 'levou' o tiro durante uma discussão. A bala, entretanto, atingiu a corrente trançada, deixando o homem com um pequeno ferimento.

A pessoa que disparou o tiro foi presa em flagrante, sob acusação de tentativa de homicídio.

Polícia fez postagem sobre o caso no Facebook

Em uma postagem no Facebook, o departamento de polícia que investiga o caso disse que a corrente é, provavelmente, a "única razão pela qual a vítima do tiroteio ainda está viva".

Na postagem, a polícia define o caso como 'incrível', mas lembra que o material da corrente não é prata, uma vez que o metal não seria capaz de parar uma bala.

"Talvez é melhor pensar duas vezes antes de fazer uma imitação", brincou o departamento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp