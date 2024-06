Reprodução Casal pesca cofre com meio milhão de reais em lago

Um casal 'fisgou' um cofre com US$ 100 mil (pouco mais de R$ 500 mil) enquanto fazia uma pesca com ímãs em um lago no Corona Park, em Nova Iorque nos Estados Unidos, na tarde da última sexta-feira (31).

Não é a primeira vez que James Cane e Barbie Agostini pescaram um cofre - o casal já é veterano na pesca com ímã, que praticam desde a pandemia. A diferença é que o do lago Corona surgiu com a quantia em notas embrulhadas em plástico.

"Ele me mostrou e assim que vi os dólares reais e as fitas de segurança, perdi o controle", relatou Barbie.

Ao NY1, James contou que "eram duas pilhas de centenas de notas", mas que estavam "encharcadas e praticamente destruídas".

Confira o momento que o casal encontra o cofre:

James e Barbie entraram em contato com a polícia de Nova York para evitar quaisquer irregularidades com o achado.

Os agentes que foram até o local afirmaram que nunca viram nada parecido e, como não foi possível identificar o dono do cofre, autorizaram o casal a ficar com o achado.

