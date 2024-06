Reprodução/Hürriyet Daily News Colapso da estrutura do prédio aconteceu na manhã deste domingo na parte europeia de Istambul

A queda de um prédio em Istambul, cidade mais populosa da Turquia, matou uma pessoa e fez sete feridos na manhã neste domingo (2). Câmeras de segurança da rua captaram o momento do colapso da construção.

O jornal turco Hürriyet afirma que a construção se tratava de um prédio residencial com uma loja no térreo e um escritório no topo. As primeiras informações apontam que a vítima era moradora do prédio.

O desabamento aconteceu pela manhã, e antes do meio-dia no horário de Istambul, todas as vítimas já haviam sido resgatadas.

Segundo o governador da província de Istambul, Davut Gül, a causa do desabamento não ainda não foi confirmada. O que se sabe é que o prédio foi construído em 1988.