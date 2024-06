Seth Wenig O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixando o tribunal de Nova York, após ser considerado culpado de 34 acusações, em 30 de maio de 2024





Donald Trump criou uma conta no TikTok neste domingo (2), visando apresentar suas propostas durante a campanha presidencial nos Estados Unidos. Essa decisão marca uma mudança em relação ao seu posicionamento anterior, quando, enquanto presidente, tentou banir a plataforma no país.

Em sua primeira postagem na rede social, Trump expressou sua satisfação: "É uma honra". Sua entrada no TikTok ocorre apenas três dias após ter sido o primeiro ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime.

A decisão de ingressar no TikTok foi estratégica por parte da equipe de Trump, que busca alcançar um público jovem favorável às ideias do bilionário e descontente com Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos.

O perfil de Trump já conta com 1,5 milhão de seguidores e sua postagem inicial alcançou 32 milhões de visualizações.

O TikTok, que pertence a uma empresa chinesa, conta com 170 milhões de usuários nos EUA, principalmente jovens que raramente assistem à televisão tradicional.

Além de se conectar com os jovens, Trump vê no TikTok uma oportunidade de se aproximar de eleitores latinos e negros. No entanto, em 2020, Trump defendeu o banimento da plataforma, alegando que a China a utilizava para espionar dados de usuários.

Embora não tenha apresentado provas concretas, a justiça dos EUA impediu o banimento na época. Recentemente, em abril, Joe Biden sancionou um projeto que pode resultar no banimento do TikTok nos Estados Unidos, mantendo viva a discussão sobre a presença da plataforma no país.

