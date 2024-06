redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Palácio do Itamaraty em Brasília

O Itamaraty informou que três brasileiros estão entre os feridos após um ataque realizado neste sábado (1) na cidade de Saddikine, no Sul do Líbano .

Segundo Embaixada do Brasil no Líbano, os brasileiros estavam em uma casa atingida pelo ataque. Uma das vítimas é uma mulher, que está em estado gravíssimo.

"A embaixada do Brasil em Beirute acompanha a situação e está em contato com os familiares dos três brasileiros feridos. Eles seguem recebendo atendimento médico", informou o Itamaraty.

Agências de notícias internacionais informam que os ataques no sul do Líbano foram realizados por Israel , que buscava atacar áreas controladas pelo grupo Hezbollah .

Segundo a Associated Press, o Hezbollah declarou que interceptou um drone israelense neste sábado.

Israel está em confronto com o grupo terrorista Hamas desde Outubro do ano passado. Em alguns momentos, o país também realizou ataques ao sul do Líbano, região onde o grupo Hezbollah se encontra.

“A Embaixada do Brasil em Beirute está monitorando a escalada da tensão na região e empenhada em prestar as orientações necessárias à comunidade. Para brasileiros que não possuem estadia essencial no Líbano, a Embaixada recomenda que considerem deixar o país por precaução até que retorne à normalidade.

A Embaixada alerta que cidadãos brasileiro sigam as instruções de segurança das autoridades locais, reforcem as medidas de precaução e evitem a permanência no sul do Líbano, principalmente em áreas fronteiriças. Se você não está no Líbano, não viaje para o país”, informou o comunicado emitido neste sábado.