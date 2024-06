Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Brasil não aceitou mudança proposta por Israel

O Brasil votou contra a alteração de um texto, na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) , que propunha incluir reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza em uma resolução que condenava as ações de Israel em território palestino.

O texto é de autoria da Argélia e foi apoiado pela Rússia, Colômbia, Cuba, Venezuela, Irã, Nicarágua e China, além de países árabes.

Na proposta inicial, a resolução denunciava a situação do sistema de saúde em territórios da Palestina, além da violência, fome de civis e a destruição de atendimentos médicos por parte das forças de Israel.

Contudo, Israel pediu que o texto fosse alterado, incluindo um pedido de libertação de cerca de 125 reféns israelenses que ainda estão com o Hamas, bem como a proibição do uso de instalações de saúde por grupos armados palestinos.

Após a solicitação israelense, o texto foi aprovado por 50 votos a favor e 44 contra a alteração. Ainda, depois da modificação, o grupo de países que havia apresentado a resolução retirou o documento principal da votação.

