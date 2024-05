Divulgação/Parque Nacional Cidade de Davi Sítio arqueológico de Jerusalém

No sítio arqueológico da Cidade de Davi, em Jerusalém, uma descoberta surpreendente vem lançando luz sobre os primórdios da histórica cidade e seus antigos reinos.



Uma muralha, cuja construção se atribuía anteriormente ao reinado de Ezequias, foi agora datada de forma precisa como sendo obra do rei Ozias, comprovando textos da bíblia.



Esta revelação, além de alterar o entendimento cronológico da expansão de Jerusalém, também ressoa com narrativas bíblicas antigas.

A muralha em questão, que se acreditava ter sido erguida durante o reinado de Ezequias, foi agora associada a Ozias, o que coloca sua construção cinco gerações antes do que se pensava anteriormente.

Esta nova perspectiva lança Jerusalém em uma luz diferente, indicando que a cidade era maior do que se imaginava durante os períodos dos reinados de Davi e Salomão.

A pesquisa que desvendou esses segredos envolveu técnicas avançadas de datação. O uso do carbono-14 nas ruínas da muralha, juntamente com a calibração das datas através de anéis de árvores, permitiu aos cientistas da Autoridade de Antiguidades de Israel, da Universidade de Tel Aviv e do Weizmann Institute of Science estabelecerem com precisão a idade desta estrutura impressionante.

Essa descoberta não apenas adiciona uma nova página ao livro da história de Jerusalém, mas também ressalta a importância da cidade como um centro vital durante o Reino de Judá.

O crescimento contínuo da cidade após a construção da muralha é evidente na expansão de edifícios e residências.

Além disso, a descoberta também lança luz sobre outras partes do sítio arqueológico da Cidade de Davi, algumas das quais remontam à época de Abraão.

Essa conexão com os tempos antigos reforça a importância histórica do local, enquanto nos lembra do papel central que Jerusalém desempenhou nas narrativas religiosas e históricas.

