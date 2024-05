Reprodução: Redes Sociais Juiz pediu que o homem se apresentasse à cadeia após dirigir com a carteira suspensa

Um homem que estava com a habilitação de motorista suspensa, deixou um juiz de Michigan, nos Estados Unidos , surpreso ao aparecer na audiência, de forma online, enquanto dirigia um veículo.

Corey Harris era quem estava sendo julgado. O caso aconteceu no dia 15 de maio. O magistrado ficou sem palavras ao ver que o homem estava dirigindo com a carteira suspensa e ainda durante o julgamento.

Veja o momento:









O juiz J. Cedric Simpson pergunta se Corey está, de fato, dirigindo um veículo e Harris responde: "Na verdade, estou chegando no consultório do meu médico, mas estou estacionando agora mesmo".

Confuso, o magistrado pergunta a advogada de Corey: "Então talvez eu não tenha entendido alguma coisa, esse é o motorista com carteira suspensa?", ela responde afirmativamente e ele continua: "Ele estava apenas dirigindo e não tinha carteira."

Nesse momento, Corey fica de boca aberta e percebe o que fez. O juiz então optou por revogar a fiança e pediu para que ele se entregasse à Cadeia do Condado de Washington às 18h daquele dia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.