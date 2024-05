Reprodução: Instagram Mansão no topo de um prédio de 120 metros

Uma mansão de US$ 20 milhões (R$ 104 milhões) foi construída em cima de um arranha-céu de 120 metros, em Bangalore, na Índia. No entanto, o dono da casa, um magnata indiano, nunca conseguiu morar lá. A residência tem dois andares, um heliporto, jardins exuberantes, uma piscina infinita e um deck de observação de 360 ​​graus.

A casa fica no topo do luxuoso edifício residencial Prestige Kingfisher Towers, e foi construída por um dos empresários indianos mais conhecidos, o Vijay Mallya, que desejava a réplica da Casa Branca. A mansão ficou pronta em 2017, mas nunca foi habitada.

Irfan Razack, presidente da Prestige Estates Projects, que participou da construção da residência, afirmou que o projeto "foi um desafio construir a mansão sobre um enorme balanço naquela altura, mas garantimos nós o construímos exatamente como foi criado."

Entenda o caso

Mallya, presidente de uma das maiores cervejarias do mundo, a United Breweries Group (UB Group), não conseguiu habitar a residência porque fugiu para o Reino Unido, após ter sido acusado de crimes financeiros na Índia e não pagar dívidas de milhões de dólares.

A Índia fez várias tentativas para extraditar o bilionário que acumulou sua fortuna no setor de bebidas alcoólicas com a popular marca de cerveja Kingfisher. Segundo estatísticas recentes, a Kingfisher detém 36% do mercado na Índia e expandiu sua presença para 69 países, incluindo Japão, Canadá, Nova Zelândia e Noruega.

De acordo com as leis indianas, em caso de condenação, os bens ligados às atividades ilícitas do empresário podem ser confiscados pelo governo. Como Mallya está fora do país, ele conseguiu adiar um possível julgamento.

Em janeiro deste ano, o jornal The Times of India informou que uma delegação composta por representantes do Bureau Central de Investigação, da Direção de Execução e da Agência Nacional de Investigação da Índia iria visitar o Reino Unido para acelerar a extradição de alguns dos fugitivos indianos mais procurados que se refugiaram no país britânico. Mallya está na lista, segundo o Business Insider.

