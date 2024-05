Reprodução Grupo foi expulso do vôo após acusações de 'mau cheiro'

Três homens negros residentes de Nova York estão processando a companhia aérea American Airlines em um tribunal federal, alegando terem sido alvo de " discriminação racial flagrante e grosseira " por parte dos funcionários da empresa. O incidente ocorreu quando foram expulsos de um voo com destino ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy devido a queixas de "mau cheiro".

Xavier Veal, Emmanuel Jean Joseph e Alvin Jackson afirmam que, após embarcarem em um voo no Aeroporto Internacional Sky Harbor, em Phoenix, foram instruídos por um funcionário da companhia aérea a desembarcar, juntamente com outros cinco passageiros, todos negros. A justificativa dada foi uma queixa relacionada a "odor corporal", embora nenhum dos homens tenha sido diretamente acusado disso.

Segundo o advogado do trio, Michael Kirkpatrick, quando questionados sobre o motivo da remoção, foram informados de que estavam sendo retirados devido a uma queixa sobre odor, sem acusações diretas. Quando os homens sugeriram que estavam sendo vítimas de racismo, um funcionário da American Airlines teria concordado com eles, conforme verificado por uma gravação de celular.

O processo alega que os demais passageiros foram atrasados por pelo menos uma hora devido à situação, sendo informados de que o atraso ocorreu devido à queixa sobre o odor corporal dos homens. Os passageiros expulsos foram eventualmente forçados a reembarcar no voo original, enfrentando olhares de outros passageiros, em sua maioria brancos, que os viam como responsáveis pelo atraso.

Os homens descreveram a experiência como traumática, perturbadora, assustadora, humilhante e degradante, destacando a realidade do racismo nos Estados Unidos. Eles estão buscando mudanças na American Airlines e esperam que a empresa leve a sério as alegações de discriminação.

Eles "tiveram que reembarcar no avião e suportar os olhares dos passageiros majoritariamente brancos que os viam como a causa do grande atraso," dizia o processo.

"Eles sofreram durante todo o voo para casa, e todo o incidente foi traumático, perturbador, assustador, humilhante e degradante," acrescentou a petição.

"Estamos andando pelo corredor da vergonha, se é que você me entende," disse Veal, um assistente de produção de Queens, ao Washington Post.

"Foi horrível. Foi uma experiência realmente traumática", lamenta, "Infelizmente, sou um homem negro e vivo na América. Isso te faz despertar para a realidade de que não posso simplesmente ir à loja; não posso simplesmente fazer coisas normais como pegar um avião para casa."



Em resposta às acusações, a American Airlines afirmou estar investigando o assunto e reiterou seu compromisso com a experiência positiva dos clientes.

"Levamos todas as alegações de discriminação muito a sério e queremos que nossos clientes tenham uma experiência positiva quando escolhem voar conosco. Nossas equipes estão atualmente investigando o assunto, pois as alegações não refletem nossos valores fundamentais ou nosso propósito de cuidar das pessoas."



