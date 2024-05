Reprodução X Avião é arrastado por fortes ventos no Texas

Um avião estacionado em um aeroporto do Texas, nos Estados Unidos, foi arrastado pela força do vento na terça-feira (28), em um incidente registrado em vídeo que impressionou. O caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, classificado como o terceiro mais movimentado do mundo. A aeronave afetada estava vazia no momento e não houve relatos de feridos.

As tempestades que atingiram o Texas durante o dia trouxeram consigo chuvas intensas, granizo e ventos alcançando até 153 km/h. A American Airlines, responsável pelo avião arrastado, confirmou que várias outras aeronaves desocupadas também foram impactadas pela tempestade.

"A nossa equipe de manutenção está atualmente realizando inspeções completas e fará todos os reparos necessários", afirmou a companhia em comunicado oficial. Como resultado do mau tempo, aproximadamente 500 voos foram cancelados pelo aeroporto.

Além dos danos causados à infraestrutura aeroportuária, as tempestades no Texas resultaram em uma fatalidade e diversos feridos. Nas últimas semanas, a cidade de Houston enfrentou duas inundações significativas devido às fortes chuvas, agravando ainda mais os impactos das condições meteorológicas adversas na região.

Vídeo

80mph winds move plane at DFW airport today 😳 pic.twitter.com/4q1kZ1ImVD — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 28, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp