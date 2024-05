Reprodução/Redes sociais/SkyAlert Vulcão entrou em erupção pela quinta vez em seis meses na Islândia

Um vulcão localizado na península de Reykjanes , no sudoeste da Islândia , entrou em erupção pela quinta vez desde dezembro de 2023 . O novo incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), após mais de 400 terremotos atingirem a cidade Grindavik, de aproximadamente 3.800 habitantes - todos foram evacuados.

As informações foram confirmadas pelo Gabinete Meteorológico da Islândia (GMI) . "Uma erupção começou perto de Sundhnuksgigar, ao norte de Grindavik", disse o órgão. A última ocorrência, de acordo com o comunicado, havia começado em 16 de março e terminado há três semanas.

O GMI ainda relatou que a lava chegou 50 metros de altura e o comprimento da fissura tem cerca de 2,5 km. Por causa das seguidas erupções, toda a região foi evacuada. Não há feridos no local.

Ao todo, 20 milhões de metros cúbicos de magma foram acumulados na câmara magmática abaixo de Svartsengi, onde está localizada uma usina que fornece eletricidade e água para aproximadamente 30 mil pessoas.

A usina, inclusive, está evacuada desde dezembro do ano passado, quando foi protegida por barreiras. Atualmente, os funcionários trabalham remotamente.

A Islândia é conhecida por abrigar dezenas de vulcões, mas este, especificamente, ficou 800 anos sem entrar erupção. Em março de 2021, porém, ele voltou a península de Reykjanes voltou a conviver com um vulcão ativo.

