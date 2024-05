Coillier County Jail Zadok Westfield (esq.) e Alyssia Razo (dir.) foram flagrados pelos policiais

Durante a tarde da última segunda-feira (27), autoridades receberam múltiplos relatos sobre uma situação inusitada ocorrendo em um dos píeres públicos de Naples, na Flórida . Um casal, identificado como Allyssia Razo, de 20 anos, e Zadok Westfield, de 23, foi flagrado em ato sexual, levando à intervenção policial.

Segundo testemunhas relataram ao NY Post, o casal foi visto por volta das 16h30, atrás do portão trancado do píer histórico realizando atividades consideradas inadequadas para o local público.

Apesar das advertências das autoridades presentes, Razo tentou fugir, mergulhando nas águas próximas. Sua tentativa foi rapidamente frustrada pela intervenção da patrulha da praia.

Enquanto isso, Westfield permaneceu no local e cooperou com os policiais, explicando que a intenção inicial do casal era apenas aproveitar o final do píer para um mergulho, mas acabaram se envolvendo em uma atividade "um pouco diferente".

Uma testemunha que estava presente na praia com seus quatro filhos, com idades entre 7 e 15 anos, relatou ter testemunhado o ocorrido, gerando desconforto e questionamentos por parte das crianças.

Após a intervenção policial, Razo e Westfield foram detidos e enfrentam acusações de invasão de propriedade e perturbação da paz. Razo também foi acusada de resistir à prisão sem violência. Ambos foram liberados sob fiança ainda no mesmo dia.

O píer, que já teve um papel histórico marcante na região, vem sendo parcialmente reaberto aos visitantes após sofrer danos consideráveis causados pelo furacão Ian em 2022.



