Reproduçao/DailyMail Família deixou de pagar conta em Gales





Bernard McDonagh e Ann McDonagh, um casal de Sandfields, Port Talbot, no País de Gales, foram condenados por uma série de fraudes em restaurantes e lojas.

A dupla admitiu cinco delitos de fraude por comer em restaurantes e sair sem pagar, além de cometer furtos em estabelecimentos comerciais, causando um prejuízo total de R$ 7.561,15.

O esquema foi descoberto após o casal não pagar uma conta de mais de R$ 2 mil no restaurante Bella Ciao, em Port Talbot, levando à intervenção da polícia. Ambos foram presos e, posteriormente, condenados.

Ann McDonagh recebeu uma sentença de 12 meses de prisão, enquanto Bernard McDonagh foi condenado a 8 meses. Eles cumprirão metade da pena na prisão e a outra metade em regime condicional, além de terem que pagar indenizações aos restaurantes e lojas afetados.

O juiz que presidiu o caso descreveu as ações do casal como motivadas por "ganância" e "adrenalina". Ann McDonagh foi identificada como a líder do esquema, sendo considerada uma "mentirosa fluente e experiente".

Este não foi o primeiro crime de Ann; ela possui 18 condenações anteriores por fraude e roubo, enquanto Bernard também tem antecedentes por roubo.

A polícia local ressaltou a importância da condenação, afirmando que a sentença "mostra que a lei se aplica a todos". O gerente do restaurante Bella Ciao expressou sua perplexidade sobre como o casal conseguia escapar impune por tanto tempo.

O casal iniciou sua série de crimes em agosto de 2023. Eles utilizavam cartões de débito que eram recusados ou inventavam desculpas para sair sem pagar. Em algumas ocasiões, eles devolviam pratos pela metade.

Um dos restaurantes lesados havia acabado de abrir suas portas quando foi vítima do golpe, destacando o impacto que os crimes tiveram sobre os negócios.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp