Reprodução/Youtube Michelle Hardenbrook resolveu investir no mundo digital





Michelle Hardenbrook, uma mulher de 72 anos de Nova Orleans, Estados Unidos, encontrou uma nova carreira e prosperidade no mundo digital, transformando completamente sua vida após enfrentar problemas financeiros e bullying online.

Michelle trabalhava como profissional do sexo, possuindo cerca de 100 clientes com quem mantinha uma boa relação, chegando a presenteá-los em seus aniversários. No entanto, a pandemia trouxe dificuldades financeiras que afetaram significativamente seu sustento.

A virada em sua vida começou após uma cirurgia de emergência, quando decidiu explorar o mercado digital. Inicialmente, ela enfrentou bullying de jovens devido ao seu corpo ao postar vídeos no X (antigo Twitter).

Apesar das críticas, Michelle perseverou e começou a ver seu número de seguidores crescer, passando de 239 para 2 mil.

“À época, eu tinha 239 seguidores. Mas, na manhã seguinte, acordei e minha conta no Twitter tinha explodido, com mais de 2.000 seguidores. Eu pensei 'Como diabos isso aconteceu?'", contou a idosa em entrevista ao "Daily Star".

A grande reviravolta aconteceu quando um rapper criticou um de seus vídeos, que viralizou e atingiu a marca de cinco milhões de visualizações.

Essa exposição trouxe uma onda de elogios, incluindo de muitas mulheres, e mudou a percepção do público sobre ela.

Aproveitando a nova popularidade, Michelle abriu uma conta no OnlyFans, onde rapidamente acumulou milhares de assinantes. Sua renda mensal disparou para US$ 31 mil (R$ 160 mil), um sucesso que a levou a ser agenciada por uma grande empresa.

Hoje, Michelle conta com cinco mil assinantes no OnlyFans e continua a desfrutar de uma vida próspera e reconhecida na esfera digital.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp