Homem é multado por pular 'de barriga' em baleia orca; veja

Um homem foi flagrado em vídeo tentando "pular de barriga" em uma orca e foi multado pelo Departamento de Conservação da Nova Zelândia, que compartilhou a gravação do incidente (abaixo) ocorrido em fevereiro e criticou o homem de 50 anos envolvido, chamando suas ações de "estúpidas" e "irresponsáveis".

O vídeo mostra o homem pulando de um barco em uma tentativa de "bater" em uma orca macho adulta. Em determinado momento, ele gritou "Eu toquei nela" para outras pessoas no barco, de acordo com um comunicado à imprensa.



No comunicado, o departamento nalisa o incidente, afirmando que o homem demonstrou "uma atitude chocante e estúpida" em relação ao bem-estar da orca. Um filhote também estava nadando por perto, segundo autoridades.

As autoridades dizem que o homem teve sorte de que nem ele nem as orcas tenham sido feridos.

"As orcas são animais imensamente poderosos, e isso realmente poderia ter terminado terrivelmente", dizia o comunicado.

Os usuários das redes sociais concordaram esmagadoramente, com a maioria condenando as ações do suposto "batedor" de orcas. Alguns também denunciaram a multa de US$ 600 imposta a ele pelas autoridades como simplesmente insuficiente.

As orcas são animais protegidos na Nova Zelândia, e é ilegal nadar com, perturbar ou assediar esses animais.

Vídeo