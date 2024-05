Reprodução Soldado tirou foto com a esposa e filhas





O sargento Zach Grundy, veterano da Guarda Nacional com 12 anos de serviço, protagonizou um momento emocionante ao surpreender sua família após um ano longe devido a uma missão militar.

A história desse reencontro aconteceu em Lafayette, Indiana, onde Zach reside com sua esposa Bethany e seus filhos.

Zach, que estava cumprindo uma missão de serviço, não teve contato com sua família por um ano.

Para tornar esse reencontro ainda mais especial, ele e Bethany organizaram uma surpresa durante uma sessão de fotos em família. Juntos, contrataram uma fotógrafa para capturar o momento em que Zach surpreenderia sua família.

Durante a sessão de fotos, enquanto Bethany e as crianças posavam, Zach apareceu de forma inesperada. A reação das crianças ao verem o pai após tanto tempo foi registrada em um vídeo comovente que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

No vídeo, é possível testemunhar uma das filhas percebendo a presença do pai e correndo para abraçá-lo, seguida pelo restante da família em um momento de grande emoção e alegria.

A fotógrafa responsável pelo registro do reencontro destacou a intensidade do momento e como a surpresa foi planejada com muito carinho pela família. O vídeo do retorno surpresa de Zach à sua família tocou muitas pessoas nas redes sociais.

