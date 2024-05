Reprodução Elon Musk falou sobre inteligência artificial





Elon Musk fez uma declaração surpreendente e bem-humorada durante uma reunião de especialistas em tecnologia, afirmando que é um alienígena. O proprietário da Tesla, X (anteriormente Twitter), e SpaceX, conhecido por suas ideias visionárias e excêntricas, comentou sobre sua suposta origem extraterrestre em resposta a uma pergunta direta sobre o assunto.

“Eu sou um alienígena – sim, continuo dizendo às pessoas que sou um alienígena. Mas ninguém acredita em mim”, afirmou Musk. Oficialmente, ele nasceu em Transvaal, África do Sul, em 1971, e possui cidadania americana e canadense.

Além de sua revelação extraterrestre, Musk discutiu questões relacionadas à inteligência artificial (IA). Ele expressou preocupações sobre o potencial da IA representar um perigo maior para a humanidade do que os próprios extraterrestres.

Musk afirmou que a IA assumirá todos os trabalhos atualmente desempenhados por humanos, uma mudança que ele considera positiva. “No futuro, os empregos serão opcionais”, disse ele, explicando que as tarefas e obrigações serão executadas por IA e robôs, transformando o trabalho humano em um hobby.

O executivo destacou que, para a sociedade sobreviver, será necessário implementar uma renda universal alta, com o governo distribuindo dinheiro para todos os cidadãos. “Não haveria escassez de bens ou serviços”, comentou o bilionário, sugerindo que a IA poderia eliminar a necessidade de trabalho humano obrigatório.

O empresário também discutiu a forma como a IA avançou no mundo, destacando as preocupações sobre o funcionamento da tecnologia ao longo do tempo.

“Ela pode ser um problema aos humanos mais perigoso do que os ETs”, alertou Musk. Ele destacou a importância de usar a IA com honestidade, cuidado e regulamentação para evitar a disseminação de informações falsas e garantir que a tecnologia seja benéfica para a sociedade.

Além disso, o bilionário pediu aos pais que limitem o uso das redes sociais por seus filhos para evitar problemas relacionados à dopamina. “Elas irão se sentir realizadas?”, questionou.

