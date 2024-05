Reprodução / ABC Crianças pensavam estar coletando conchas em praia da Califórnia

Uma mulher foi multada em mais de US$ 88 mil (cerca de R$ 454 mil) após seus filhos coletarem mariscos de uma praia na Califórnia, nos Estados Unidos, pensando ser conchas. O local em questão segue uma regulamentação para que os visitantes não levem esses animais para casa para evitar danos à fauna marinha.

Charlotte Russ fez uma viagem com a família a Pismo Beach no final do ano passado, quando o episódio aconteceu. "Meus filhos pensavam que estavam coletando conchas, mas, na verdade, estavam coletando mariscos, 72 para ser mais exata", disse a mulher à rede ABC .

Charlotte relatou ter recebido uma multa pequena quando estavam deixando a praia e, mais tarde, recebeu outro alerta, dizendo que ela deveria pagar mais de R$ 454 mil. "Isso me deixou muito triste e meio que arruinou a nossa viagem", afirmou.

Segundo o tenente Matthew Gil, do Departamento de Pesca e Vida Selvagem, a multa existe para proteger as espécies de moluscos que estão na região.

"A razão pela qual seguimos essas regulamentações é porque temos que deixar os moluscos atingirem 10 centímetros e meio para que eles possam desovar, ter descendentes todos os anos e ter moluscos jovens", explicou.

O tenente ainda alertou que é importante se informar sobre essas questões e ensinar as crianças sobre o que não fazer antes de chegar a regiões que tenham esse tipo de regulamentação.

"Se você pegar um dólar de areia, um animal morto ou algo parecido, ou uma concha quebrada, tudo bem", disse ele. "No caso dos mariscos de Pismo, o que você verá é que as duas conchas ficarão intactas juntas."

Gil afirmou que agora os filhos de Charlotte sabem que não podem "tocar em nada" quando vão à praia e entendem as diferenças do molusco para uma simples concha. "Tive que explicar isso a eles", disse Russ.

Multa reduzida

No fim, após explicar a confusão a um juiz do condado de San Luis Obispo, a mulher teve sua multa reduzida para US$ 500 (cerca de R$ 2.583).

Apesar do alívio, ela pede que as pessoas fiquem atentas para que não passem pela mesma situação. "Foi definitivamente uma viagem cara a Pismo. Inesquecível", disse Charlotte.

