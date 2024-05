Reprodução: Redes Sociais Glenis Zapata foi Miss Indiana Latina em 2011

A ex-miss Indiana Latina de 2011, Glenis Zapata e irmã, Illenis Zapata, foram presas nesta sexta-feira (24) por contrabando de droga, segundo o Ministério Público dos Estados Unidos .

Glenis teria usado seu trabalho de comissária de bordo para traficar cocaína. Outras 17 pessoas também estão sendo investigadas, incluindo o líder de Zapata, um homem 41 anos, do México, além do chefe das operações de Chicago.

Segundo as autoridades, a quadrilha atuou de 2018 a 2023. Os traficantes contrabandearam drogas usando caminhões semi-reboque e um avião fretado particular que voou de Toluca, México, para o Aeroporto Internacional Gary/Chicago em Gary, Indiana. A cocaína, que estava escondida em malas, foi carregada em um Lincoln Navigator e levada para um hotel no centro de Chicago.

A operação envolvendo a miss foi descoberta quando os agentes pararam um Toyota Highlander a poucos quarteirões do hotel de Chicago e apreenderam 80 quilos de cocaína em malas. Posteriormente, os policiais prenderam um homem que estava com outros 20 quilos de cocaína em um quarto do mesmo hotel.

As drogas eram guardadas em armazéns, garagens comerciais e “esconderijos”, como apartamentos e escritórios em várias cidades dos EUA. Em 2021, as autoridades disseram que apreenderam grandes volumes de cocaína ligada à quadrilha em Chicago, Indiana, Flórida, Texas e Michigan.

Ainda, entre os envolvidos estão dois funcionários de um banco em Indiana, um deles é a irmã de Gleniz, Illenis Zapata, que fazia o serviço de lavagem dos lucros das drogas.



